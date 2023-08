Loterie aux États-Unis : un jackpot historique de 1,58 milliard de dollars remporté

La loterie Mega Million a atteint de tels sommets car elle n'avait plus été remportée depuis la mi-avril, et un ticket gagnant à New York. Depuis cette date, 31 tirages ont eu lieu sans que personne réussisse à trouver la bonne combinaison (les boules blanches sont numérotées de 1 à 70 et la méga-boule de 1 à 25). Les chances de gagner le jackpot sont d'environ 1 sur 302,58 millions, calcule CBS News. Pour mettre ce chiffre en perspective, l'ensemble des coupons vendus pour le tirage de vendredi dernier ne couvraient que 35% des combinaisons possibles. Plus de 200 millions d'options n'étaient alors pas couvertes.

S'il s'agit du plus gros versement de l'histoire de Mega Millions, ce n'est apparemment "que" la troisième plus grosse somme remportée aux États-Unis grâce à des jeux d'argent. En février, un citoyen a glané 2,04 milliards de dollars (un record outre-Atlantique) grâce à un billet Powerball vendu dans une station-service près de Los Angeles. Quelques années plus tôt, trois gagnants (en Californie, en Floride et au Tennessee) s'étaient partagés une cagnotte de 1,586 milliard de dollars (il reste à confirmer que ce montant est plus important que celui de ce mardi). À noter qu'il s'agit du deuxième jackpot dépassant le milliard de dollars de l'été : en juillet dernier, un joueur de Powerball a gagné environ 1,08 milliard de dollars.