Loterie aux États-Unis : une cagnotte d'un milliard de dollars remportée en Californie

Selon la Californie Lottery, le précieux sésame a été validé dans une épicerie de quartier du centre-ville de Los Angeles. Les numéros qu'il fallait jouer pour toucher le gros lot étaient le 7 - 13 - 10 - 11 ainsi que le 24. Pour trouver cette combinaison gagnante, le vainqueur n'avait qu'une chance sur 292 millions.

Atteint après un 38e tirage d'affilée sans gagnant, il représente le septième plus gros jackpot de la loterie américaine et le troisième plus gros jackpot Powerball, souligne CNN. Une somme conséquente, cinq mois à peine après le montant record de 2,04 milliards de dollars, remporté également par un habitant de Californie.