Jackpot de 1 milliard de dollars aux États-Unis : les Français peuvent-ils tenter leur chance ?

Aux États-Unis, il s'appelle le Méga Millions et il ferait presque passer notre EuroMillions national pour un simple jeu concours à une kermesse d'enfants. La loterie, dont le tirage est prévu pour ce vendredi soir, propose en effet de remporter 1,1 milliard de dollars (soit environ 1 milliard d’euros). Une somme qui suscite les convoitises et une question : si êtes Français et que vous êtes en voyage aux États-Unis, avez-vous le droit de jouer ?

La réponse est oui et c'est tout à fait légal. Plusieurs habitants de l'Hexagone résidant au pays de l'oncle Sam n'hésitent donc pas à tenter leur chance. C'est le cas de Romain, interrogé dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "Donc là, on sélectionne le méga millions pour 10 dollars" explique-t-il alors qu'il s'inscrit à la loterie, ce qu'il fait régulièrement. Pour ce tirage, le Français a pris dix grilles. "Je suis un adepte, je joue à chaque fois qu'il y a une grande cagnotte. Vraiment, il y a des jackpots qui sont au-dessus de 100 millions [de dollars] très fréquemment. Donc c'est intéressant", développe-t-il.