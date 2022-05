Lutte contre le terrorisme : le Mali se retire du G5 Sahel, "instrumentalisé par l'extérieur"

Composée d'environ 5000 militaires et formée, outre le Mali, de la Mauritanie, du Tchad, du Niger et du Burkina Faso, l'organisation régionale sahélienne avait été créée en 2014, puis élargie en 2017 avec sa force militaire alors que l'étau des djihadistes se resserrait autour de ces États, aux armées sous-équipées. Or, depuis le 9 janvier dernier, Bamako est la cible de mesures économiques et diplomatiques des États ouest-africains pour sanctionner l'intention de la junte militaire de se maintenir au pouvoir encore plusieurs années, après deux putschs en août 2020 puis en mai 2021.