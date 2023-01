Accusés d'être "wokes", "homosexuels" ou "obèses", les personnages de M&M's vont disparaitre

En réalité, la marque était dans le collimateur du présentateur star de Fox News depuis plusieurs mois. En cause, le relooking des deux personnages chocolatés, "Green" et "Brown". Jugées moins féminines à cause de la disparition de leurs talons hauts, les mascottes sont la cible de Tucker Carlson, qui ironise sur les caractéristiques physiques "blessantes" de ces chocolats. Puis, en septembre, c'est l'arrivée de Purple au sein de la famille des "spokescandies" (bonbons porte-paroles) qui émeut à nouveau la chaine préférée de Donald Trump. Troisième personnage féminin créé "pour représenter l'acceptation et l'inclusion", certains voient d'un mauvais œil cette référence à la communauté LGBT+, quand d'autres critiquent son "obésité", en référence à sa forme ovale plutôt que ronde.