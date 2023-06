"Ma maman est morte" : les premiers mots des enfants miraculés de la jungle en Colombie

40 jours de calvaire et des premiers mots émouvants. Dimanche 11 juin, la télévision publique colombienne a diffusé une vidéo du moment de la rencontre entre les quatre enfants errant dans la jungle depuis 40 jours et leurs sauveteurs indigènes.

Sur ces images émouvantes, filmées au téléphone portable, on voit les quatre enfants hagards, la plus petite dans les bras de l'un de ses sauveteurs. Tous sont terriblement amaigris. Leurs sauveurs, des membres de la garde indigène, chantent, fument du tabac (une plante sacrée chez les indigènes) et remercient avec allégresse