Visite en France du prince héritier saoudien : "MBS a compris qu'il y a un après-pétrole"

L'Élysée déroule le tapis rouge à Mohammed ben Salmane. Le puissant prince héritier d'Arabie saoudite est en visite en France pour plusieurs jours et devait déjeuner vendredi 16 juin avec Emmanuel Macron. Outre les relations bilatérales, les deux hommes évoqueront "notamment la guerre en Ukraine et ses conséquences pour le reste du monde", a précisé la présidence française. La présence à Paris de celui qu'on surnomme "MBS" témoigne surtout de l'importance prise par le royaume sur la scène internationale, comme l'explique Frédéric Encel, géopolitologue et auteur de Petites leçons de diplomatie (ed. Autrement), à TF1info.

Ukraine, Iran, Liban ou Syrie… Les dossiers diplomatiques à l'ordre du jour entre les deux dirigeants sont nombreux. MBS est-il un acteur incontournable de la diplomatie internationale ?

Au Moyen-Orient, il est difficile de traiter des grands dossiers sans l'Arabie Saoudite. Pour une raison simple, qui remonte quasi à la création du royaume dans les années 1930 : sa première place comme producteur de pétrole au monde. C'est une constante, indépendamment de la présence de MBS au pouvoir ou de la guerre en Ukraine. Une autre constante, celle-ci depuis 1974 : la balance commerciale extérieure de la France, qui est catastrophique. Elle est déficitaire de façon abyssale. Si on ajoute à cela le fait que l'Arabie Saoudite est très solvable, qu'elle veut s'équiper d'armements et ne souhaite pas rester inféodée à Washington, on comprend pourquoi la France a un intérêt primordial à glaner des contrats avec le royaume.