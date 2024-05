Boeing : un second lanceur d'alerte meurt à l'âge de 45 ans

Joshua Dean, un ancien vérificateur de la qualité chez Spirit AeroSystems, un fournisseur de Boeing, est décédé mardi. Le technicien avait alerté sur des défaillances de la chaîne de production dans son entreprise.

Une deuxième mort en l'espace de quelques semaines. Après John "Mitch" Barnett, dont le corps a été retrouvé sans vie en raison de ce qui s'apparente à un suicide, Joshua Dean est décédé mardi, rapportent plusieurs médias anglo-saxons, dont le Time et le Seattle Time. Âgé de 45 ans, l'homme a longtemps travaillé chez Spirit AeroSystems, un fournisseur de Boeing, et avait signalé des problèmes de sécurité.

Cette mort est aussi brutale que surprenante puisque l'ancien technicien se trouvait en bonne santé et était même "réputé pour son mode de vie sain", selon son entourage. Jusqu'à il y a environ deux semaines. Il a alors commencé à éprouver des difficultés respiratoires qui l'ont forcé à se rendre à l'hôpital. Dès lors, la détérioration de son état de santé a été "brutale" et "déchirante", a déclaré sa tante au Seattle Time. L'intéressé a ensuite été intubé et a développé une pneumonie, puis une infection bactérienne grave, le SARM, avant de mourir.

Une coïncidence troublante

"Nos pensées vont à la famille de Josh Dean. Cette perte soudaine est une nouvelle stupéfiante ici pour ses proches", a réagi dans un communiqué Spirit AeroSystems, qui est actuellement confrontée à des difficultés financières et à un avenir incertain. Lors de ses dernières années dans cette firme, Joshua Dean avait soulevé des préoccupations concernant des trous de cloison mal percés sur certains avions 737 Max à l'usine de Spirit à Wichita, en octobre 2022. Or, selon plusieurs témoignages, "la direction a demandé à ses employés de minimiser les défauts qu'ils trouvaient, ou ont fait pression sur eux pour qu'ils le fassent", indique le Time. Après son licenciement en avril 2023, il a déposé une plainte auprès de l'administration fédérale de l'aviation (FAA), pour dénoncer ces problèmes et le fait que Spirit AeroSystems avait tenté de les cacher aux pouvoirs publics.

Pas de spéculation sur la proximité entre les deux décès

Ce décès survient moins de deux mois après celui de Barnett, un autre lanceur d'alertes qui avait passé des années à mettre en garde contre le laxisme des normes de sécurité chez Boeing. Ce dernier a été retrouvé le 9 mars dernier dans son camion à Charleston (Caroline du Sud) avec ce que les autorités ont décrit comme une "blessure par balle auto-infligée". Une enquête est toujours en cours dans ce dossier.

Brian Knowles, un avocat qui représente les deux victimes, a déclaré qu'il ne souhaitait pas spéculer sur la proximité temporelle et les circonstances des deux décès. "Il s'agit d'un ensemble de circonstances difficiles. Nos pensées vont maintenant à la famille de John et à la famille de Josh", a-t-il indiqué. "Les lancers d'alerte sont nécessaires. Ils mettent en lumière les actes répréhensibles et la corruption dans l'intérêt de la société. Il faut beaucoup de courage pour se lever", a-t-il encore ajouté.

Pour rappel, Boeing est dans la tourmente depuis plusieurs mois après plusieurs incidents sur ses appareils, notamment des modèles 737 Max. Le géant américain de l'aéronautique est accusé de négligences et de posséder des normes de sécurité trop laxistes.