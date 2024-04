1,37 million d'euros : record aux enchères pour la montre en or du plus riche passager du Titanic

La montre en or de John Jacob Astor, l'homme le plus riche à bord du célèbre Titanic, a été mise aux enchères le 27 avril. L'objet de 14 carats, gravée aux initiales de l'Américain, a pulvérisé tous les records en s'arrachant à plus d'un million d'euros.

Plus de 112 ans après son naufrage, le Titanic continue de fasciner. Au point qu'une montre en or, ayant appartenu au plus riche passager du navire, l'Américain John Jacob Astor, s'est arrachée ce samedi pour 1,37 million d'euros aux enchères de la maison de vente Henry Aldridge & Son. Il s'agit d'un record pour un objet lié au célèbre paquebot, qui a sombré dans l'océan Atlantique il y a plus d'un siècle. La somme a été déboursée par un acheteur américain et a pulvérisé les estimations, entre 116.000 et 175.000 euros.

La montre de poche Waltham en or 14 carats, gravée aux initiales JJA, était sur le richissime homme d'affaires lorsque son corps a retrouvé, après le naufrage, le 22 avril 1912. "La montre a été complètement restaurée après avoir été rendue à la famille" de John Jacob Astor et "portée par son fils, ce qui en fait un morceau unique de l'histoire du Titanic et l'une des pièces les plus importantes de l'histoire de l'horlogerie relative au navire le plus célèbre du monde", a souligné la maison de ventes.