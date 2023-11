Vomissements et diarrhées : plus de 200 participantes à un trek au Maroc frappées par une épidémie

Du 26 au 31 octobre dernier, dans la province d'Errachidia, plus de 800 femmes ont participé à ce trek 100% féminin et accessible à tous les niveaux. Il s’agissait d’une course d’orientation par équipes de trois femmes, en grande majorité françaises, ayant pour but de sensibiliser au cancer du sein, mais aussi de récolter des fonds pour l’association Ruban Rose et d'autres organisations caritatives.