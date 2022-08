Malgré l'assouplissement de sa politique des naissances, la population de la Chine devrait baisser d'ici à 2025

La Chine a pourtant assoupli sa politique de limitation des naissances ces dernières années. Elle a ainsi autorisé les couples à avoir deux enfants dès 2016, puis trois depuis l'an dernier. Mais ces décisions n'ont pas entraîné de boom des naissances, dans un contexte de hausse du coût de la vie, du logement, mais aussi de l'éducation des enfants.

"Notre politique en matière d'aide aux naissances est imparfaite, il y a un grand écart par rapport à la situation du développement démographique et les attentes de la population", déplore à ce titre le ministère de la Santé. Ce dernier préconise ainsi de réduire la pression financière sur les couples par le biais de politiques en matière de logement, d'éducation et de fiscalité. La grande ville d'Hangzhou propose ainsi depuis lundi aux familles ayant trois enfants des prêts aux montants plus importants pour l'achat d'un premier logement. D'autres localités ont également mis en place ces derniers mois des politiques de soutien, selon les médias officiels.