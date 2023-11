Malgré la répression, l'Iran préside le forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU

Les Etats-Unis, par la voix de leur ambassadrice au Conseil des droits de l'homme de l'ONU Michèle Taylor, ont fait savoir qu'ils ne participeraient pas à ce forum social. "Les États-Unis adoptent aujourd'hui une position de principe.(...) Nous refusons catégoriquement de siéger, de converser ou de participer à toute discussion sur les droits de l'homme présidée par l'Iran", a-t-elle écrit sur X, relayant un communiqué publié par ses services ce 2 novembre. "Il est inacceptable qu'un organe associé à la promotion et à la protection des droits de l'homme soit présidé par un représentant d'une nation impliquée dans des violations des droits de l'homme aussi persistantes et flagrantes que l'Iran", lit-on encore dans ce dernier, alors que ces dernières semaines les relations entre les États-Unis et l'Iran se sont encore tendues avec le début de la guerre entre Israël et le Hamas.