Mali : 6 soldats tués et 20 blessés lors d'une triple attaque terroriste

Depuis 2012, le Mali est plongé dans une crise sécuritaire profonde que le déploiement de forces étrangères n'a pas permis de régler. Parties du nord du pays, les violences se sont étendues vers le centre et le sud. Le conflit s'est ensuite compliqué avec l'apparition de milices communautaires et de bandes criminelles. Des milliers de morts, civils et combattants, ont déjà été comptabilisés.