Mali : des mercenaires russes du groupe Wagner accusés d'être liés à des massacres de civils

Dans une longue enquête, le journal britannique The Guardian détaille les preuves permettant de lier des mercenaires russes à des massacres en Afrique, notamment au Mali. D’après l’ONG ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project), plus de 450 civils seraient décédés dans neuf incidents majeurs dans lesquels l’armée malienne et le groupe Wagner sont impliqués, entre janvier et mi-avril. Fin mars, à Moura, village contrôlé par des extrémistes islamistes, entre 350 et 380 personnes auraient été tuées en l’espace de quatre jours.