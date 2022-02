Mali : huit soldats tués et 57 terroristes "neutralisés" lors de "violents combats"

Huit soldats maliens ont été tués et près de 60 "terroristes neutralisés" dans le nord du Mali lors d'une opération de l'aviation malienne, a annoncé l'armée. L'aviation malienne est intervenue vendredi pour détruire une "base terroriste" près du Burkina Faso et du Niger où "de violents combats" ont ensuite fait "huit morts" chez les soldats et "57 terroristes neutralisés", selon un communiqué de l'armée malienne.

Celle-ci y "était en reconnaissance offensive de recherche et de destruction de sanctuaires terroristes", est-il précisé dans le communiqué. Les forces armées maliennes recensent également "14 blessés" et "cinq portés disparus", tandis que deux véhicules ont été détruits. L'opération a aussi permis de détruire "divers matériels" des terroristes, l'armée évoquant une "destruction totale" de la base.