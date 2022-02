Mali : junte militaire, expulsion de l'ambassadeur français... Que se passe-t-il entre Paris et Bamako ?

Le 9 janvier 2022, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ferme ses frontières avec le Mali et met le pays sous embargo. Ces mesures sanctionnent notamment la promesse non tenue des colonels d'organiser le 27 février des élections présidentielles et législatives. Le 11 janvier, Emmanuel Macron déclare que la France et l'Union européenne soutiennent ces "sanctions inédites". Le 27 janvier, Jean-Yves Le Drian dénonce un comportement "irresponsable" de la junte, qui a demandé le retrait des forces danoises du Mali, et avertit qu'il va falloir en "tirer des conséquences".

Le 30, le patron de la diplomatie française estime en outre que les mercenaires de Wagner "se servent déjà en ce moment des ressources du pays en échange de la protection de la junte". Le 31 janvier, un nouveau palier est franchi : la télévision d'État malienne annonce que la junte a décidé d'expulser l'ambassadeur de France. La France "prend note" de l'expulsion de son ambassadeur, rappelant sa solidarité à l'égard de ses partenaires européens et son engagement à poursuivre la lutte antiterroriste.