Mali : l'armée française accuse les mercenaires russes du groupe Wagner d'avoir mis en scène un charnier

Dans la vidéo prise par drone, et dont le délai de diffusion par l'armée française n'a jamais été aussi court, on peut voir des soldats s'affairer autour de cadavres qu'ils recouvrent de sable. Dans une autre séquence, on perçoit deux de ces militaires filmer les corps à moitié ensevelis. Dès le retrait des soldats français en début de semaine, l'état-major avait prévenu s'attendre à des attaques informationnelles de ce type. À ce titre, son porte-parole, le colonel Pascal Ianni, avait précisé qu'un état des lieux "documenté" de la base de Gossi avait été dressé pour protéger la France d'éventuelles accusations.

De son côté, l'état-major malien a annoncé avoir découvert "un charnier, non loin du camp anciennement occupé par la force française Barkhane", du nom de l'opération française antijihadiste au Sahel. Ce "charnier" a été constaté par une patrouille envoyée immédiatement en reconnaissance dans les environs de la base, peu après le retentissement de tirs, coïncidant avec le départ de l'armée française. "L'état de putréfaction avancée des corps indique que ce charnier existait bien avant la rétrocession. Par conséquent, la responsabilité de cet acte ne saurait nullement être imputée aux FAMa", a-t-il indiqué. Le ministère de la Défense a donc été "saisi pour l'ouverture d'une enquête en vue d'établir toute la lumière sur ledit charnier".