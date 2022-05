Mali : la junte au pouvoir rompt les accords de défense avec la France

Dans le communiqué, lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga évoque des “atteintes flagrantes” de la France, présente militairement sur le sol malien depuis 2013, à la souveraineté nationale. “L’attitude unilatérale” de la France a également été critiquée à travers le communiqué, notamment en ce qui concerne la suspension, en juin 2021, des opérations conjointes entre les armées françaises et maliennes, ou encore le retrait des forces Barkhane et Takuba, survenue en février 2022 et “sans aucune consultation de la partie malienne”.