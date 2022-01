Mali : la junte décide d'expulser l'ambassadeur de France à Bamako, Paris "prend note"

Les relations entre le Mali et la France, l'ancienne puissance coloniale engagée militairement dans le pays et plus largement au Sahel depuis 2013, n'ont cessé de se détériorer depuis que des colonels ont pris par la force en août 2020 la tête de cet État africain plongé depuis 2012 dans une profonde crise sécuritaire et politique. Elles se sont encore envenimées en mai 2021, avec un nouveau putsch des mêmes colonels pour renforcer leur emprise.