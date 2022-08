Mali : les derniers militaires français de l'opération Barkhane ont quitté le pays

Clap de fin pour Barkhane. Après neuf ans de présence, les derniers militaires français de la force anti-jihadiste Barkhane ont quitté le Mali ce lundi 15 août, a annoncé le ministère français des Armées. "Ce jour à 13h (de Paris, 11h GMT), le dernier détachement de la force Barkhane présent sur le sol malien a franchi la frontière entre le Mali et le Niger", a fait savoir l'état-major français dans un communiqué.

Un départ de la France et de ses partenaires européens, orchestré ces derniers mois sur fond de relations houleuses entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako : les Français ont progressivement transféré leurs emprises à l'armée malienne, dont la dernière, à Gao (Nord). Barkhane "s’est réarticulée hors du pays en moins de six mois", a rappelé l'état-major. "Ce défi militaire logistique majeur a été relevé, en bon ordre et en sécurité, ainsi qu’en totale transparence et en coordination avec l’ensemble des partenaires", s'est-il félicité.