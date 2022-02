Mali : les pièges du désert pour les pilotes d’hélicoptères

Sur la base de Djibouti, les pilotes d’hélicoptères se préparent à l’atterrissage sur le sable, ennemi redoutable. Un nuage de poussière avale l’appareil et balaye tous les repères. Théo est un jeune pilote, prêt à partir en exercice à bord d’un hélicoptère Gazelle. Il est toujours équipé d’un gilet de survie. "C’est ce qui va nous permettre, en cas de problème, en cas de crash ou de panne dans le désert, d’avoir le minimum vital. On a un couteau coupe sangle qui nous permet de pouvoir couper la ceinture en cas de crash et derrière on a une balise qu’on va emporter avec nous et qui se déclenchera automatiquement si jamais on a un problème", explique-t-il dans le reportage du 13 h de TF1 en tête de cet article.

Théo connaît le désert par cœur de manière virtuelle. Car il a fait des heures de simulateur. Mais ce jour-là, avec son instructeur, c’est la première fois qu’il apprivoise la manœuvre du posé poussière, pour déposer ou extraire un commando par exemple. Sur le sol français, c’est infaisable. "Il y a une surprise et elle arrive souvent dans les cinq dix derniers mètres", affirme l’instructeur alors que l’appareil se rapproche du sol et disparaît dans le sable.