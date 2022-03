Mali : nouvelle vidéo du journaliste français Olivier Dubois, otage depuis près d'un an

Olivier Dubois vient de donner un possible signe de vie. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis dimanche, un homme qui semble être le journaliste français, otage d'un groupe djihadiste au Mali depuis près d'un an, s'adresse à ses proches et au gouvernement français. La provenance de cette vidéo non-authentifiée d'un peu plus d'une minute, et la date à laquelle elle a été tournée sont inconnues. Elle pourrait dater d’environ un mois selon le quotidien Libération, qui l'employait comme correspondant au Mali.