Mali : RFI et France 24 définitivement suspendues

Les deux médias devraient bénéficier de sites internet miroirs, via des adresses qui ne pourront pas être coupées par les autorités maliennes. France Médias Monde veut engager une "action en diffamation en France et au Mali, à la suite de la publication" d'un communiqué (...) "dans lequel le gouvernement malien compare les agissements supposés de RFI et France 24 aux pratiques et au rôle tristement célèbres de la radio Mille collines".