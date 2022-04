Mali : un groupe djihadiste annonce la capture d’un milicien russe du groupe Wagner

Dans son communiqué, le GSIM, présent dans la région du Sahel, accuse l’armée malienne et les membres de la milice Wagner d'avoir participé "à une opération de parachutage dans le village de Moura où ils ont affronté plusieurs moudjahidines avant d'encercler cette localité pendant cinq jours et tuer des centaines de civils innocents". Le groupe n'a toutefois pas détaillé le lien entre la capture présumée de l'otage russe et les événements de Moura.

Situé au centre du Mali, cette ville a déjà été victime d’une opération controversée : en mars 2022, l’ONG Human Rights Watch (HRW) a accusé les forces armées du Mali d’avoir exécuté sommairement près de 300 civils, avec le soutien de combattants étrangers. La mission de l'ONU au Mali (Minusma) a demandé, en vain, aux autorités maliennes de l'autoriser à se rendre sur place pour enquêter afin de faire la lumière sur ces événements.