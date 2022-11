Mali : la disparition d'un prêtre allemand fait craindre un enlèvement

Surnommé "Ha-Jo", le prêtre allemand vit au Mali depuis une trentaine d’années. Il enseigne dans la capitale malienne à l’Institut de formation islamo-chrétienne, qui reçoit des étudiants venus d'Afrique, selon un de ses proches qui s'est dit "très inquiet".

Le prêtre "enseigne le dialogue des religions et croit vraiment possible la cohabitation pacifique des religions", a souligné un travailleur du Centre foi et rencontre de Bamako, dont le religieux porté disparu est également responsable. Interrogé par l’AFP, un responsable de la direction de la police a assuré que "tout était mis en œuvre pour retrouver le père Ha-Jo".