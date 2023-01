Manche : plus de 45.000 traversées illégales en 2022, un nouveau record

Un phénomène qui ne cesse de s’accentuer. Plus de 45.000 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises en 2022 en traversant la Manche sur des embarcations de fortune, un nouveau record. Les plans anti-immigration du gouvernement britannique se succèdent, mais pour l’instant rien ne semble fonctionner.

Depuis son arrivée à Downing Street, en octobre 2022, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a repris la position très dure de ses prédécesseurs et l'a encore évoqué dans ses vœux du Nouvel an, en rappelant qu’il faisait partie de ses priorités. Les chiffres, eux, augmentent, d'année en année. Selon les calculs de l'AFP, à partir des chiffres du ministère de la Défense, 45.756 migrants ont effectué la traversée de l'un des passages maritimes les plus fréquentés au monde, contre seulement 28.526 en 2021, pourtant déjà une année record.