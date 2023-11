Manifestation pro-Palestine : 19.000 personnes à Paris selon la préfecture, 60.000 selon la CGT

Des milliers de personnes dans la capitale pour réclamer "la paix" et "un cessez-le-feu immédiat". Une manifestation de soutien au peuple palestinien a été organisée ce samedi à Paris. Le cortège coloré de très nombreux drapeaux palestiniens a réuni environ 19.000 personnes, selon la préfecture de police, et 60.000, selon la CGT, l'un des organisateurs du rassemblement avec d'autres syndicats, des associations et des partis politiques.