Manifestations en Chine : comment les protestataires contournent la censure

À travers la Chine, l'hymne national et "l'Internationale" ont été chantés pendant des rassemblements, pour se défendre à l'avance de toute dénonciation par les autorités d'un mouvement qui serait non patriotique ou manipulé par l'étranger. Mais une vidéo virale, rapidement retirée par la censure, montre des étudiants dans un dortoir d'université chanter une chanson pop cantonaise du groupe Beyond, "Océans sans limite, vastes cieux", qui était utilisée comme un hymne à la liberté par de nombreux manifestants pro-démocratie à Hong Kong avant la pandémie.

À l'étranger, des étudiants chinois ont organisé des mouvements similaires, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Dans une vidéo publiée sur Instagram et géolocalisée par l'AFP, des manifestants chantent et installent devant le consulat chinois de Toronto un panneau "Rue Urumqi", du nom d'une artère de Shanghai où ont convergé les manifestants, après l'incendie d'Urumqi.

Cet incendie mortel, survenu dans la capitale de la province du Xinjiang (nord-ouest), a catalysé la colère de nombre de Chinois, certains accusant les restrictions sanitaires d'avoir bloqué le travail des secours. Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé des "forces aux motivations cachées" d'établir un lien entre cet incendie et "la réponse locale au Covid-19", selon son porte-parole, Zhao Lijian.