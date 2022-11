Manifestations en Chine : "Des revendications jamais entendues depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping"

Ce dimanche, une foule de manifestants, répondant à des appels sur les réseaux sociaux, est descendue dans la rue notamment à Pékin, Shanghai et Wuhan, prenant les forces de l'ordre au dépourvu. Ce lundi 28 novembre au matin, les autorités chinoises tentaient encore de freiner le mouvement de colère - d'une ampleur historique - de Chinois exaspérés par les restrictions sanitaires et réclamant plus de libertés.

Correspondante en Chine pour TF1 et LCI, Justine Jankowski explique, dans la vidéo en tête de cet article, que la capitale chinoise, Pékin, s'est réveillée ce lundi 28 novembre, "bien silencieuse après la nuit de manifestations qui a secoué les rues du centre-ville. Ce matin, ces mêmes rues sont toujours quadrillées par des fourgons de police."