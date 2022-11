Manifestations en Chine : la vaccination, cette faille béante de Pékin derrière le "zéro Covid"

Les autorités semblent d'ailleurs bien conscientes du problème. En atteste l'annonce faite ce mardi 29 novembre par la Commission nationale de la santé (NHC), qui s'engage, dans un avis, à "accélérer la hausse du taux de vaccination des personnes âgées de plus de 80 ans et à continuer d'augmenter le taux de vaccination des personnes âgées de 60 à 79 ans".

Et pour cause : d'après l'organisme, seuls 65,8% des Chinois de plus de 80 ans sont aujourd'hui pleinement vaccinés. Une proportion qui chute à "30 ou 35%" chez les plus de 60 ans, soulignait lundi pour Radio France Jean-Louis Rocca, professeur à Sciences Po et chercheur au Centre de recherches internationales (CERI). En cause, un manque "de confiance dans le vaccin et dans son efficacité", poursuivait le chercheur.