Manifestations en Iran : attention à cette vidéo montrant un père dévasté par la mort de sa fille

C’est sur TikTok que l’extrait, d’une minute à peine, circule le plus ces dernières 24 heures. Certains internautes se filment même en train de visionner la vidéo et de pleurer à chaudes larmes. Mais attention, car cette vidéo, si poignante soit-elle, ne date pas des manifestations en cours dans le pays… Et n’est surtout pas réelle.

Sur le moteur russe de recherche Yandex, l’extrait en question trouve de nombreuses occurrences. Et ce, dès le mois d’octobre 2021, sur le réseau social VK. Il est toujours question, dans la vidéo et ses commentaires, d’un père pleurant sa fille. Un autre lien renvoie à un extrait sur une chaine Youtube, publié il y a un an. La même scène se joue, mais elle dure cette fois plus de 6 minutes. Elle est surtout présentée comme étant tirée d’une fiction : une série azerbaïdjanaise, dénommée Ata Ocagi. Diffusée quotidiennement à la télévision Khazar TV, Ata Ocagi met en scène trois familles sur fond de conflits et de drames. Et notamment la perte de la fille d’un des patriarches, joué par l’acteur Gurban Ismayilov.