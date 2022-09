Manifestations des femmes en Iran : "Si le régime cède sur le voile, il n'y a plus de République islamique"

La situation des femmes peut-elle faire bouger le régime ?

Le régime ne le dira pas directement, mais cette mobilisation peut faire bouger les rapports de force. C'est l'une des caractéristiques du pouvoir iranien : il ne peut pas négliger cette situation. Depuis 2018, les causes sociales font sortir les gens dans la rue. Là, c'est la défense des libertés individuelles. Il est cependant nouveau que le président Ebrahim Raïssi et le président du Parlement évoquent l'ouverture d'une enquête, alors que la police dit :"Circulez, il n'y a rien à voir". Les journaux ont aussi pris fait et cause en faveur des femmes, et mettent en cause la police des mœurs, ce qui montrent qu'il existe un débat en Iran entre modérés et radicaux.