Dans la rue sans voile, en bikini à la plage... la vie courante des femmes iraniennes il y a 50 ans ?

"Lors de réceptions officielles organisées par l'administration, les femmes de fonctionnaires étaient obligées d'ôter le voile", explique Mahnaz Shirali. "Certaines, qui n'étaient forcément habituées, pas à l'aise lorsqu'elles avaient la tête nue, mettaient des chapeaux." Une émancipation féminine qui ne s'observait pas uniquement dans la capitale : "L'Iran n'est pas un pays très rural, la population se concentre essentiellement dans les villes. Bien sûr, les codes vestimentaires peuvent évoluer : plus les villes sont grandes, plus la liberté est importante. Mais même si dans les localités plus réduites, le contrôle social se révélait plus important, il s'agissait d'un mouvement qui propageait à travers le pays."

Une influence étrangère dans le style et le mode de vie qui s'observait aussi dans les films, assure la sociologue. "Il suffit de comparer le cinéma iranien de l'époque avec le cinéma américain : on mesure bien l'influence de Hollywood, malgré une évidente coloration locale."

Très loin de l'image que l'on en a aujourd'hui, l'Iran a donc été un pays où les femmes ont durant de longues années adopté un mode de vie et un style très proche de celui en vogue dans le monde occidental. Une époque qui a laissé des traces dans l'inconscient collectif, si bien que les décennies qui ont précédé la révolution de 1979 sont aujourd'hui fantasmées. "Il y a, je trouve, une forme de nostalgie. Les jeunes notamment se sont fait une image assez idyllique de cette époque, elle devient idéalisée."