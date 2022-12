Manifestations en Iran : des munitions franco-italiennes utilisées malgré l'embargo ?

Ils font référence à un article publié par la chaîne d'information internationale en continu le 25 novembre. Dans cette enquête, il n'est pas question d'armes, mais de munitions. Le média a en effet analysé plus de 100 photos et vidéos reçues depuis les manifestations en Iran. Et si la "plupart des cartouches de fusil photographiées ont été fabriquées en Iran", les journalistes ont découvert que "13 cartouches récupérées dans huit villes iraniennes différentes" portaient le logo de la marque Cheddite.

Quelques rares clichés identifiés par nos soins sur les réseaux sociaux confirment la présence de ces cartouches en Iran. On en retrouve la trace sur Twitter dès le 29 septembre et sur Instagram le 23 novembre dernier. Dans le premier cas, la marque "Cheddite" est très clairement visible sur le culot métallique de la cartouche. Dans le second, on distingue le logo de l'entreprise, composé d'étoiles et du chiffre 12 inscrit quatre fois.

Rien d'étonnant. Cheddite fabrique des cartouches pour des fusils à pompe. Et c'est justement le type d'armes exploitées par le régime iranien, selon Amnesty International. Depuis plusieurs mois, l'ONG, qui lutte pour la défense des droits de l'Homme, alerte sur le recours par les forces de sécurité iraniennes à "un usage illégal de la force", notamment avec des "fusils de chasse". Tous ces éléments confirment donc que des cartouches franco-italiennes fabriquées pour la chasse ont bien été utilisées par le régime iranien.