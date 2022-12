Iran : l'abolition de la police des mœurs n'est qu'"une stratégie de manipulation"

L'annonce de l'abolition de la police des mœurs est-elle le signe qu'un véritable changement est amorcé par le régime iranien ?

Absolument pas : elle émane du pouvoir judiciaire, qui est séparé du gouvernement, et qui cherche seulement à se déresponsabiliser face à la crise sécuritaire que traverse le régime. Elle survient à la veille de nouvelles manifestations et de grèves prévues pendant trois jours à compter de lundi, et qui s'annoncent massives. Cette déclaration est surtout le signe des rivalités internes entre les différentes institutions que recoupe ce même régime, ce qui lui vaut son appellation d'"autoritarisme fragmenté".

Par ailleurs, elle n'a pas encore été confirmée par la plus haute autorité de l'État, à savoir le guide suprême de la République islamique. Et c'est une annonce partielle : il ne s'agit pas pour l'instant de revenir sur le port obligatoire du voile, ni même sur l'inégalité fondamentale qu'il existe dans la loi en Iran entre les hommes et les femmes, mais simplement d'envisager le remplacement de cette brigade des mœurs par la mise en place d'une amende. Quant à l'annonce d'une procédure à venir pour réviser la loi sur le port du voile obligatoire, elle ne dit rien du tout pour l'instant. Il faut attendre des clarifications, puisque le régime utilise cette confusion comme une véritable stratégie.