Manifestations en Iran : Téhéran critique un "deux poids, deux mesures" occidental sur les droits des femmes

Et de poursuivre : "Les droits humains reviennent à tout à chacun, malheureusement certains gouvernements foulent ce concept aux pieds." Le dirigeant iranien a également estimé que "nous avons de bases qui font défaut aujourd'hui pour revendiquer le droit de préserver les droits humains", et a assuré que son régime s'était posé en "défenseur des droits humains" en "tentant de vaincre" le groupe terroriste Daech, "qui ont réduit en esclavage Chrétiens, Yézidies et d'autres minorités religieuses, des femmes, des enfants".

Dans la République islamique, des manifestations nocturnes se succèdent depuis l'annonce du décès de Mahsa Amini vendredi, des protestations surtout portées par les femmes. La jeune Iranienne de 22 ans, originaire de la région du Kurdistan (au nord-ouest du pays), a été arrêtée le 13 septembre à Téhéran pour "port de vêtements inappropriés" par la police des mœurs, une unité chargée de faire respecter l'obligation de se couvrir les cheveux et le corps jusqu'aux genoux. Elle est décédée trois jours plus tard après être tombée dans le coma. Sa mort a provoqué de multiples condamnations internationales et depuis, les manifestations essaiment à travers l'Iran ont fait huit morts selon des ONG.