Manifestations en Iran : plus de 75 morts, Paris condamne la "répression violente"

Depuis le décès de Mahsa Amini, les Iraniens descendent chaque soir dans la rue à Téhéran et ailleurs dans le pays. De nombreux policiers casqués et armés de bâtons prennent alors position pour tenter d'empêcher les rassemblements. Lundi soir, les protestations ont repris avec les mêmes slogans de "Mort au dictateur" dans la capitale et dans d'autres villes, selon des témoins.

"La France condamne toutes les violences, les arrestations et les détentions arbitraires (...), ainsi que les atteintes flagrantes aux droits des femmes et à la liberté d'expression par le blocage de sites d’information et de réseaux sociaux" ainsi que les arrestations "de journalistes dans l’exercice de leur métier", a estimé le Quai d'Orsay ce lundi soir. La France appelle "l’Iran à cesser cette répression brutale, à respecter pleinement ses engagements internationaux en matière de droits de l'Homme (...) et à garantir la liberté de réunion pacifique et d'association ainsi que la liberté d’opinion et d’expression, notamment sur internet".