VIDÉO - Iran : des étudiants de Téhéran auraient été encerclés et attaqués sur leur campus

Des habitants particulièrement inquiets à cause d'un précédent historique sur le même site : "en juillet 1999, à la suite d’un mouvement de protestation des étudiants de Téhéran, le dortoir de l’université avait été attaqué par les Basijs faisant plusieurs morts", rappelle sur Twitter Farid Vahid, directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Les Basij sont une force paramilitaire iranienne, fondée par l'ayatollah Khomeini en 1979.

Pour calmer la situation, le ministre des Sciences est entré à l'université pour parler avec les étudiants et entamé un dialogue avec les forces stationnées autour de l'établissement, a affirmé l'agence Mehr. Les médias d'État iraniens ont ainsi décrit de leur côté des "rapports d'affrontements" au niveau de l'établissement, rapporte The Guardian. Selon le journal britannique, l'université Sharif, l'une des plus prestigieuses d'Iran, est traditionnellement identifiée comme un foyer de dissidence.