Manquant de main d'œuvre, l'Espagne assouplit ses règles d'immigration

Malgré l'un des taux de chômage les plus élevés de la zone euro, l'Espagne manque cruellement de main d'œuvre. Le gouvernement espagnol a adopté ce mardi une réforme facilitant le recours à l'immigration dans le pays, confronté à une pénurie de personnel dans plusieurs secteurs d'activité, dont le tourisme et l'agriculture. Adoptée en Conseil des ministres, cette réforme prévoit "plusieurs mesures d'envergure", destinées à "encourager une immigration régulière, ordonnée et sûre", a assuré le ministre de la Sécurité sociale José Luis Escriva.