Israël : ce qu'il faut savoir du mouvement massif contre la réforme de la justice

Mais cette fois-ci, les manifestants ont un soutien de taille. Plus de 1140 réservistes de l'armée de l'Air israélienne sont entrés dans la bataille, en menaçant de suspendre leur service volontaire. "Nous avons tous la responsabilité de mettre fin à la division (...) et aux clivages profonds au sein de la population", ont-ils affirmé dans une déclaration dont les signataires comprennent notamment 235 pilotes de chasse, 173 opérateurs de drones et 85 soldats commandos. Car en plein conflit israélo-palestinien, ces militaires pourraient être les premiers touchés. Comme ils l'ont souligné dans leur texte, toute législation, appliquée de manière "déraisonnable", "compromettrait [notre]volonté de continuer à risquer [notre] vie". "Elle me contraindrait, avec une grande tristesse, à suspendre mon service de réserve volontaire", ont-ils conclu.