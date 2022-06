Marche des Fiertés : à Istanbul, 200 manifestants violemment interpellés par la police

Plus de 200 personnes interpellées dans les rues d'Istanbul, dimanche 26 juin. Le motif invoqué par les autorités : elles voulaient participer à la Marche des Fiertés. Malheureusement, celle-ci était interdite par le pouvoir en place, pour "des raisons de sécurité". Une telle répression était attendue, puisque avant même le début du rassemblement, la police antiémeute avait effectué une descente musclée dans les cafés et les rues du quartier de Cihangir, autour de l'emblématique place Taksim, arrêtant les personnes qui s'y trouvaient.

Selon le comptage des organisateurs de la marche, quelque 200 personnes ont, au total, été appréhendées en plusieurs vagues. Certaines, dont le photographe de l'AFP Bülent Kilic, ont été relâchées peu avant 23h00, soit plus de six heures après leur interpellation. Tous n'ont pas eu cette chance. La plupart des personnes appréhendées étaient encore aux mains de la police, en fin de soirée dimanche, selon les organisateurs de la marche et l'association de défense des droits LGBTQ+, Kaos LG.

Comme chaque année désormais, la Marche des Fiertés avait été interdite par le gouverneur de la ville, mais des centaines de manifestants brandissant des drapeaux arc-en-ciel s'étaient rassemblés dans les rues adjacentes à la place Taksim, entièrement fermée au public. Depuis un spectaculaire défilé en 2014 de plus de 100.000 personnes à Istanbul, les autorités turques ont progressivement interdit la Marche des Fiertés, avançant des raisons de sécurité.