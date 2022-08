Maroc : 23 morts dans un accident d'autocar

L’autocar assurait la liaison entre la mégapole de Casablanca et la région rurale d'Aït Aatab, près de la ville de Béni Mellal, au pied du Haut Atlas. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital provincial de Khouribga et une enquête a été ouverte. L'autocar est un mode de transport très utilisé par les Marocains, notamment les plus modestes qui ne peuvent s'offrir une voiture, pour se déplacer dans les zones rurales et isolées.