Maroc : 24 morts dans un accident de minibus

En mars dernier, un accident avait tué cinq personnes et en avait blessé 27 autres, près de la capitale Rabat. Il y a un an, 23 personnes avaient trouvé la mort dans un accident de car à l'est de Casablanca. Le pire accident d'autobus de l'histoire du pays remonte à 2012. Il avait fait 42 morts et avait déclenché la mise en place de mesures pour tenter d'améliorer la sécurité routière.