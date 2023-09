EN DIRECT - Maroc : au moins 296 morts et 153 blessés dans un puissant séisme

Des scènes de panique et de désolation. Le Maroc a été frappé, dans la nuit de vendredi 8 à samedi 9 septembre, par un puissant séisme. La secousse, de magnitude 7 sur l'échelle de Richter, a touché plusieurs villes importantes, dont la très touristique cité de Marrakech. Son épicentre se situait dans la province d'Al-Houz, au nord-ouest de la commune. "Selon un bilan provisoire, ce séisme a entraîné la mort de 296 personnes dans les provinces et communes d'Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant", a indiqué le ministère dans un communiqué. Selon la même source, 153 personnes ont été blessées et hospitalisées.