Maroc : des manifestations contre la "vie chère" et le "despotisme"

Une récente hausse des prix du carburant et des produits alimentaires de base suscite la colère au Maroc, où des manifestations ont eu lieu dimanche contre le coût de la vie et en commémoration du mouvement de contestation dit du "20 février".

A Rabat, des dizaines de manifestants ont notamment dénoncé la "vie chère" ainsi que le "despotisme et la corruption", selon un correspondant de l'AFP. Ils ont aussi appelé à la "liberté, la dignité et la justice sociale" et scandé d'autres slogans lancés lors du "Mouvement du 20 février" 2011, version marocaine du Printemps arabe qui réclamait des réformes, plus de démocratie et moins de corruption.

Des dizaines de personnes ont également manifesté à Casablanca (ouest) et à Tanger (nord), selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, en réponse à l'appel du "Front social", qui regroupe des partis d'opposition de gauche.

Après le rétablissement de la croissance économique en 2021 à un taux de 6,3%, le gouvernement d'Aziz Akhannouch fait face à la colère de la rue en raison d'une hausse des prix. Les autorités sont en outre confrontées à une grave sécheresse qui frappe le royaume alors que son économie est très tributaire du secteur agricole, premier contributeur au PIB, à hauteur de 14%.

Les mots clés #Akhannouchdégage et #Non aux prix élevés ont circulé ces derniers jours en tendances sur Twitter. Des partis d'opposition et des associations de défense des consommateurs ont récemment appelé le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour protéger le pouvoir d'achat.