Maroc : le petit Rayan, 5 ans, extrait du puits ce samedi soir, est décédé

Engagés dans une course contre la montre pour tenter de sauver le petit Rayan, les secours n'ont pas réussi à lui sauver la vie. L'enfant de cinq ans, tombé dans un puits étroit, et profond de plus de 32 mètres, était bloqué depuis mardi. Ce samedi peu après 14h, les secours étaient pourtant parvenus à entrer dans le tunnel.

En début de soirée, ils avançaient littéralement centimètre par centimètre et il restait probablement plusieurs heures de forage, selon un ingénieur interrogé par la chaîne publique 2M. Selon ce dernier, "80 centimètres" séparaient les secours du petit garçon, et les foreurs "travaillent avec minutie pour éviter toute erreur".