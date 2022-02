Maroc : les secours ne sont plus qu'à quelques mètres de Rayan, 5 ans, bloqué dans un puits

Selon les sauveteurs, il est difficile pour l'heure d'estimer le temps que pourrait prendre cette dernière étape, ont-ils indiqué au site, qui précise que "tout dépendra de l’évolution du forage et des éventuelles difficultés que les secouristes pourraient rencontrer dans leur progression".

Parallèlement, les équipes ont aussi engagé une opération de stabilisation du terrain alentour pour permettre de creuser ce tunnel tout en évitant de mettre en danger les secouristes. Ces opérations complexes sont menées sous la supervision de sapeurs du génie et d'équipes de topographes et de la Protection civile. Mais cette phase du sauvetage est délicate en raison du risque d'éboulement dû à la nature du sol, certaines couches étant sableuses et d'autres rocheuses. "On y est presque. On travaille d'arrache-pied depuis trois jours. La fatigue se fait sentir, mais toutes les équipes de secours résistent malgré les imprévus", expliquait à l'AFP plus tôt dans la journée un conducteur de travaux, Abdesalam Makoudi.