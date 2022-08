Le fabriquant de chocolats Mars fait son mea culpa après avoir présenté Taïwan comme un pays dans une pub

Sur Weibo, le réseau social chinois, Snickers Chine s’est excusé en indiquant qu’"il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois". De son côté, l’entreprise-mère a indiqué avoir "pris note des articles de presse relatifs à un événement Snickers mené dans certaines régions d'Asie", que l’affaire était prise très au sérieux et qu’elle respectait "la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine".