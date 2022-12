Le pape François pourrait se rendre à Marseille en 2023

Les derniers sommets sur la Méditerranée s'étaient tenus en Italie, en 2020 à Bari puis en février 2022 à Florence, encouragés par le Pape, afin de développer une "théologie de la Méditerranée", rappelle la chaîne associative catholique ktotv. Plusieurs dizaines d'évêques et élus de villes du pourtour méditerranéens s'y étaient rassemblés, autour de discussions sur la paix, sur la crise migratoire et - lors de la dernière réunion - sur la guerre en Ukraine.

Celles-ci avaient abouti à la signature de la "Charte de Florence", dont l'objectif principal est "d'intensifier la collaboration dans leurs villes entre l'Église et le pouvoir civil, afin de préserver justice, la fraternité et le respect de tous les citoyens et de toutes les communautés culturelles et religieuses", précise la chaîne spécialisée.