Massacre de Boutcha : sur place, Zelensky dénonce des "crimes de guerre"

Équipé d'un gilet pare-balles et accompagné de militaires, le président ukrainien a estimé que des "crimes de guerre" qui seront "reconnus comme un génocide" y ont été commis. "Nous savons qu'il y a des milliers de personnes qui ont été tuées et torturées, avec des membres coupés, des femmes violées et des enfants tués", a poursuivi Volodymyr Zelensky, ne cachant pas son émotion face à ces exactions.

Quel sera l'impact de Boutcha sur les pourparlers russo-ukrainiens, déjà difficiles ? Le président ukrainien a affirmé que cela "n'avait pas fonctionné". "On sait bien pourquoi", a-t-il dit, expliquant que "plus la Fédération de Russie va trainer avec les rencontres, plus ce sera pire pour eux et pour cette guerre". "Chaque jour, lorsque nos forces entrent dans les villes et les libèrent, vous voyez ce qu'il se passe. C'est très difficile de s'exprimer lorsque l'on voit ce qu'ils ont fait. Chaque jour, nous savons que les gens sont dans des tonneaux, dans des caves, étranglés, tués, torturés, donc il faut réfléchir vite", a ajouté le président ukrainien, invitant les leaders internationaux à se rendre en Ukraine "pour voir le jeu de dupes qui se joue avec la Russie".